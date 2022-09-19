假投資真詐騙今年前八月增近四成，金管會19日公布今年常見五大投資詐騙態樣，一是冒名金融業者或財金名人鼓吹投資；二是簡訊或LINE假稱可提供飆股名單；三是虛假金融交易平台保證獲利；四是以低知名度且低股價港股訴求「港仙股」；五是訴求高收益虛擬通貨交易平台，等勸誘投資或吸金。

刑事警察局局長李西河表示，今年前八月假投資詐騙案共4,098件，比去年增加37％，民眾被詐騙金額達18億元，年增39％，也因此行政院才成立打詐國家隊，各部會合作加強識詐、堵詐、阻詐及懲詐。

金管會主委黃天牧13日先啟動36家金融機構加入疑涉詐欺境外金融帳戶預警的聯防機制，防止民眾資金匯往疑涉詐境外帳戶，強化「阻詐」；19日再與證券F4聯手宣布要強化「識詐」，要鋪天蓋地宣導各式投資詐騙手法，讓民眾能辨別騙子，黃天牧定調：「宣示決心、協調合作、精進策略、統合資源」，全力協助民眾提升警覺心及預防能力。

證期局局長張振山亦表示，金管會已與刑事警察局對開專屬窗口，每周交換訊息，且由金管會提供必要的資訊及分析資料，並將民眾反應、陳情的最新案件，移送給刑事警察局。

金管會表示，今年前八月民眾陳情投資詐騙案共461件，比去年全年439件還多。

同時今年常見五大投資詐騙案，第一是冒名合法券商、金融機構或財經名人，成立群組鼓吹民眾投資特定商品或下載特定APP。

二是以電話、簡訊、LINE群組等，假稱可提供高獲利飆股名單，勸誘民眾點選連結或加入群組；三是推薦民眾安裝投資平台APP，宣稱此平台可以插隊搶漲停股票，並保證獲利，一開始民眾會搶到股票且有小額獲利，接著就會再鼓吹加碼，直到投資人發現無法提出獲利金額，才發現受驗。

四是投資港仙股，即勸誘投資人到券商處開設複委託帳戶，投資如港股等無漲跌幅限制的市場，推薦買進低知名度且低股價個股，如港幣1元以下的股票，一旦確定投資人買入後，詐騙集團立即賣出實現獲利，股價立即下跌，投資人即承受大幅損失。

五是訴求投資虛擬貨幣可有高收益，或提供飆股名單方式，勸誘投資人投資虛擬貨幣。金管會表示，9月底將成立防詐專區，不斷更新這些詐騙手法，協助民眾識詐。