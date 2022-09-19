遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）迎接第四季，預期將在第四季推出3款遊戲，且將積極往東南亞市場邁進，加上第四季有資訊月助攻，以去年成績來看，資訊月約貢獻宇峻約3,000萬元業績，預期在新遊戲推出、資訊月福袋助攻之下，第四季將有望成為全年營運高點。

宇峻是台灣上市櫃公司當中少數擁有知名IP，且堅持遊戲開發的研發廠商，今年更投入4.9億元的軟硬體研發費用，強化營運佈局。近期宇峻9月中旗下《三國群英傳-霸王之業》推出五周年活動，《三國群英傳Online》同步推出全新改版。今年前八月營收10.84億元，較去年同期減少約7％；累計今年上半年EPS為3.29元。

展望第四季，宇峻10月份《幻想三國誌-天元異事錄》將展開東南亞試營運，自研合作發行的《三國群英傳M》亞洲服也將在10月25日至11月8日進行封測，12月27日進行公測。在代理遊戲的部分，與獨立開發者合作的情境解謎類遊戲《蔓不生長》，先前已於7月在Steam發行體驗版，將於第四季在全球平台上架。

展望明年，旗下《三國群英傳戰略版》將在明年第一季於東南亞試營運。此外，宇峻第三款自研的休閒博弈遊戲平台也將有望在明年上半年推出，首先瞄準美國市場，預期有望成為宇峻全新營運動能。

而除了新手遊將陸續推出以外，宇峻近年聚焦海外市場，陸續推出經典遊戲的國際版，也將擴大旗下IP的影響力，並發展除了遊戲之外的數位內容，也搶攻Web3.0商機，與娛樂IP投資商智寶國際和區塊鏈技術專家博斯資訊安全等，跨業共組郎將股份有限公司，推出MOJOY「無國界多元NFT/GameFi 平台」，提供遊戲開發商專屬的GameFi Adapter讓既有的遊戲可以快速轉換成Web3.0區塊鏈遊戲，玩家可以在遊戲中直接鑄造專屬之NFT道具至MOJOY平台上交易。

目前MOJOY平台已正式啟動區塊鏈生態系統包含以太坊（Ethereum）與Polygon雙公鏈架構，「PUFF Wallet」為MOJOY的原生錢包，讓用戶管理錢包中之區塊鏈資，提供品牌用、藝術家、品牌擁有者一站式整合的服務。