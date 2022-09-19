針對台東池上規模6.8強震，經濟部中央地質調查所今表示，勘查部分地表破裂發生在池上斷層沿線，並有裂隙與噴沙現象，因此初判地震與該斷層有關。至於有專家認為是前一天關山地震牽動池上地震，地調所說這個「關係還不清楚」。調查工作會先進行一周，有進一步確定消息會再對外說明。

台東接連發生關山、池上兩次大地震、無數次餘震，外界劍指中央山脈斷層，地調所18日當天就派遣專家同仁前往做地質調查，由震源機制解與餘震資料分布顯示，本次地震由北北東走向、朝西高角度傾斜的走向滑移斷層所致。

地調所官員說，震央位於池上斷層西側約3公里，部分地表破裂確實都發生在池上斷層沿線上，因此初判地震與該斷層有關。至於是否這就是引發主因，或是另有其他原因，仍待更多調查結果及數據分析，後續將以科學證據再行說明。

地調所表示，花東縱谷位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界區域，原就有米崙、瑞穗、池上、鹿野、奇美等6條活動斷層，也是地質敏感區。鄰近活動斷層的建物，本就要先做好地質調查與評估，加強建物設施的耐震結構與抗震力。

該所表示，同仁已於花東地區持續調查地震地表破裂分佈與位態，但因為區域很大，需要時間釐清，會先進行一個禮拜。