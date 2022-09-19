茁劇場最新戲劇《誰說媽媽像月亮》首映會，演員勾峰、張耀仁、林意箴、葛盈瑄皆出席。該劇由王小棣監製、導演，取材自高秉涵律師的親身經歷原著《山東少年傳奇》。

高律師12歲獨自一人流亡逃難到台灣，路上幾歷死劫。但都因為媽媽說「你走，不要回頭」，以及一路上遇到的善人協助。高秉涵成功在台立足，當上律師，因為親自帶著上百位同鄉骨灰罈回鄉而兩岸知名。勾峰在77歲高齡飾演高律師，過去常在瓊瑤電視劇中演出嚴厲長輩終於當上男主角。他說，這是場奇人奇事與奇遇。

他為了飾演高律師，曾到他家中訪問，「高律師住一樓，但他的臥房在地下室，小小的一間，放了很多書，還有，我竟然在他書桌上看到骨灰罈。我問他不怕嗎？」高律師竟然回他：「我要帶他回他故鄉，他要感謝我，會保佑我，我怎會怕。」高律師常喝著咖啡，對著骨灰罈跟老哥聊天。勾峰說：「這樣一個有善心善念的人，不是現在孩子能了解的。」

就這樣，在一路彈雨風險中，身處砲灰中的高秉涵屢屢有幸被有如母愛的清風照拂。這段算是人生側篇的幾則小故事，在王小棣眼中，卻是珍貴無比的愛的精華，「誰說媽媽像月亮？母愛有太多種，在大時代中、在小確幸中，女性的母愛以各種方式呈現，有的母愛可能令人感到窒息，有的很放鬆，有的母親隨時跟你處在戰爭中，所以，誰說媽媽像月亮？媽媽在各個時代有太多面貌與承擔了。」

葛盈瑄說，自己也擔心是否能勝任劇中這位被情所困的女大學生，但得知自己被選中後，高興到跳起來，「然後我就雙手握拳舉上天，認真作功課，請老師陪我一起讀本。」

在劇中飾演高律師秘書的林意箴，在看過高律師的書之後，感到很不可思議，生出一堆同理心，結果演戲時就被王小棣挑毛病了，「意箴，你應該要表現得不耐煩才對，不應該這麼願意幫忙。」林意箴說：「想想也是，戲裡這秘書常常為了送骨灰的事加班，到戶政事務所打聽事情，這哪裡是律師事務所，根本是偵探社吧。」