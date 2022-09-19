迎來大陸傳統「金九銀十」消費旺季，雖近期大陸疫情零星反覆出現，又有限電限產及全球景氣通膨問題干擾，不過大陸政策持續做多，為求維穩中國人行更超乎預期祭出雙降措施。投信法人認為，邁入傳統消費旺季，看好消費市場如新能源車、核心消費等類股表現，預期大陸股市休息調整後仍可望震盪緩步走高。

觀察過去9～10月期間陸股指數表現，除2020、2018年分別受到疫情、中美貿易戰因素走跌，多呈現走強態勢，今年以來陸股表現不俗，惟近期美元指數走強，市場風險趨避情緒上升，短期陸股可能仍受經濟增速放緩影響。

華南永昌中國A股基金經理人鄭鼎芝表示，目前A股資金動向缺乏明確投資主線，行業熱點輪動快速，指數面臨較大壓力，呈區間波動，震盪加大走勢，不過此次與4～5月封城造成經濟和投資信心大幅下行的狀況不同，且大陸擁有高額貿易順差為後盾，整體市場仍以短線波動為主。

鄭鼎芝指出，中長期來看，大陸新能源汽車在外型、性能、互聯、自動駕駛等獲消費者認同度增加，新車型豐富，蓬勃快速發展的趨勢未變，預計相關行業在下半年仍將持續保持增長。

另外，在消費市場表現，鄭鼎芝表示，在傳統「金九銀十」旺季來臨，加上下半年電商大檔接力上檔，可持續關注消費力回復狀況，預期9月穩增長政策持續推出，A股表現可望迎來一波反轉機會。