材料-KY（4763）、南寶（4766）今年受惠新單、新產加盟，營收持穩攀高；為強化長期利基，相繼加碼規劃搶進電子應用。南寶因應供應鏈在地化趨勢興起，電子黏著材料出現新商機，已開發偏光板、觸控面板光學接著劑等相關產品，半導體晶圓切割膠帶（Dicing tape）開始出貨；至於材料-KY也規劃開發顯示面板用偏光板上游材料。

南寶接著劑主應用在鞋材暨運動用品、工業用、建材塗料；受惠鞋材需求強勁，第三季營收將維持強勁成長動能，預估本業獲利更上層樓；第四季進入傳統旺季，營運不看淡。

南寶另成立南寶光電材料（昆山）鎖定電子產業，將挾著合成核心技術開發光學用OCA膠、保護膜及半導體UV電子化學品。目前晶圓切割膠帶已認證、出貨，現階段此類膠帶多由日本廠商掌握，正持續推廣；後續將持續發展電子應用，瞄準LED、PCB與半導體領域。

南寶碳纖維材料已有鞋材應用客戶訂單出貨大陸電競筆電應用商也展開測試；另有台灣、日本新客戶正在打樣中。

材料-KY受惠大陸新增客戶、既有客戶拉貨，以及東歐新客戶開始出貨，營收活絡攀高；目前在手訂單充足，第三季營收可望改寫新高，第四季生產及出貨的排程也可望維持第三季高檔水準。

儲備長期成長能量，材料-KY持續啟動擴產；除規劃開發顯示面板用偏光板上游材料，大陸山東濟南絲束廠年設計總產能目前1.6萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，目標再新增4,000噸絲束產能。