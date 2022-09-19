油價高漲，出門搭乘大眾運輸工具不但省錢方便，更能減碳做環保。高雄市日前宣布公車路線「紅62-仁武凹子底線」正式通車，愛金卡公司為了推廣減碳環保，特別推出使用icash Pay搭乘高雄市公車拿點數活動，鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具。

愛金卡公司旗下icash Pay不但提供支付、轉帳、繳費服務外，使用乘車碼功能更能直接使用手機搭乘公車客運，方便又快速。

2022/9/1～12/31使用icash Pay乘車碼搭乘高雄市公車，每月搭乘3次（含）以上即贈50點OPEN POINT，每月搭乘7次（含）以上即贈100點（僅單一活動門檻回饋/每戶每月最高回饋100點/總回饋上限35,000點）；凡於活動期間首次註冊之icash Pay新戶使用乘車碼搭乘高雄市公車1次（含）以上，再加贈30點OPEN POINT（每戶限領一次/限量1,000名）。

不只搭乘交通能賺點數，享受美食之餘還能拿回饋，2022/9/16～10/16愛金卡也參與2022台北美食月活動，活動期間於台北市指定餐飲通路以icash Pay、icash2.0支付消費，每筆皆享3％ OPEN POINT回饋（消費前需至愛金卡官網登錄/每戶每卡回饋上限100點/活動贈點總上限為10萬點）；2022/9/30前至星巴克、Mister Donut、21風味館、21 PLUS、酷聖石、Semeur聖娜使用icash Pay、icash2.0消費，還能再享7％ OPEN POINT回饋。

另外，icash Pay 2022年9月新戶活動，好評再加碼。新戶除了於7-ELEVEN門市不限金額（結帳金額至少1元）使用icash Pay支付可獲得100點OPEN POINT（活動上限1萬戶）外，本月限定加碼享OPEN POINT行動隨時取CITY PRIMA精品咖啡（美式/拿鐵）買一送一優惠（美式/拿鐵各限量5萬組/每OPEN POINT會員限各購一組/精品咖啡限門市兌領）。

此外，icash Pay不限新舊戶綁定指定9大銀行信用卡最高再享10％回饋。來7-ELEVEN門市消費，好康拿好拿滿，就用icash Pay。