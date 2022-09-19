桃園八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌壓傷運動民眾引譁然，挨批豆腐渣工程，國民黨桃園市長參選人張善政晚間在臉書發文，直指公安意外曝露鄭文燦市府團隊治理無方，呼籲換人執政，讓土木博士全面檢驗公共安全，未來若當選，將推動開放「建築物生產履歷」，讓建築材料與品質一清二楚，更要對不良營造商祭出重罰，並列入公共工程黑名單。

張善政說，918台東池上強震，造成一位民眾往生，一百多人受傷的悲劇。就當全台都在關注花東災情時，遠在桃園的八德國民運動中心，卻因為三級輕震，發生羽球場天花板整個崩塌，造成一位正在打球的民眾受傷，不禁讓人質疑「桃園的公共工程品質究竟怎麼了？」、「這樣的工程是怎麼通過驗收的？」

張善政直指羽球場天花板崩塌，早已不是鄭文燦團隊公共設施安全第一次出包，包括2020年4月30日平鎮文化公園地下停車場崩塌案釀1死2傷的慘劇，還有楊梅區公所行政大樓2021年8月竟因颱風地下水位上升，導致結構體上浮45公分，宛如「漂在水上」。

張善政說，自己曾實際參與過許多國家級重大工程，土木工程中關鍵的鋼筋綁紮、混凝土澆置，細節都一清二楚，甚至包括機電管線，也曾親自盯工程，要求必須拉得乾淨整齊，桃園擁有得天獨厚的台地地形，較不易受地震影響，結果公共工程仍像豆腐渣一般不堪一震，「如果民進黨做不好，就換人讓有土木專業的來！」

張善政說，未來當選市長，會全面體檢公共工程，並協助市民體檢住宅安全。他說市政府調配手中資源、力量，委請專業的建築師、土木技師及結構技師等單位、公會，全面體檢桃園市近年興建的公共工程品質及安全，以及協助有老舊屋舍且房屋結構因地震受損的桃園市民，進行結構鑑定，讓大家住得安心。

另外也會推動開放「建築物生產履歷」，讓建築材料與品質一清二楚。目前，台灣已有民間的「台灣建築安全履歷協會」，推動相關認證；目前，雖然看得到桃園市政府有做「建築物生產履歷數位資料庫」的標案，但卻查不到這個系統在哪裡可以開放民眾使用。 未來將集結桃園市府的專業，推動桃園的「建築物生產履歷」，將公共建設、建案施工過程中的重要資料，如混凝土、鋼筋測試報告等記錄起來，並公開上網，讓市民知道有切身安全關係的建物工程品質。

張善政也允諾對不良營造商祭出重罰，並列入公共工程黑名單。此次承包八德國民運動中心羽球場的營造廠，過去就曾發生施工過程中鋼筋、板模砸死人的工安意外。像這樣不重視工人、市民安全的營造商，怎麼可能重視工程品質？因此，營建商若違反「公安」及「工安」，除應給予重罰外，更應於未來標案中對廠商紀錄資格嚴格篩選。

張善政提醒鄭文燦，「桃園新總圖」據傳將趕在選前，也就是下個月月底開放試營運，身為市長，應以市民生命安全為念，而不是把選舉放在第一。呼籲桃園市府，不該為了選舉，就急著開幕新總圖，卻罔顧應有的安全程序、甚至把市民當成實驗品。「林智堅新竹球場的前車之鑑，請鄭文燦市長戒之、慎之！」