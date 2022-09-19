美元強漲不止來到20年新高，已成為全球經濟的一大問題，不僅將削弱全球經濟成長，並可能成為壓垮新興市場的最後一根稻草。

美元今年異常強勢，對歐元、英鎊與日圓皆創下數十年來新高，追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數今年迄今總共暴漲逾14％，很可能創下1985年美元指數創立以來最大年線漲幅紀錄。

推動美元走強的主因為聯準會（Fed）激進升息，本周Fed即將再度召開例會，市場預期為了壓低通膨，Fed會不惜犧牲經濟成長，因此至少會再升3碼。

對於美國來說，強勢美元代表進口成本變低，有利於抑制通膨，也可提升美國人的購買力，但對全球其他國家而言，強勢美元卻是帶來重大的經濟問題。

由於美元做為全球貿易與金融體系的主要貨幣，其走勢對全球經濟的影響極為廣泛，斯里蘭卡最近爆發燃油與食品的短缺，歐洲通膨飆新高，以及日本貿易赤字破表，背後共同的原因就是美元強升。

芝加哥大學布斯商學院財金教授拉金（Raghuram Rajan）指出，「我認為現在還只不過是在初升段，高利率的時代將會持續一段時間，對全球經濟的衝擊還會不斷的增強。」拉金之前曾出任印度央行總裁，任內曾公開砲轟Fed的升息貨幣政策與強勢美元衝擊全球經濟。

世界銀行日前才警告，「全球經濟正步向衰退，而且新興市場與開發中經濟體的一連串經濟危機將會對新興市場帶來長遠的傷害。」

強勢美元會增加新興市場國家與企業的美元借款債務負擔，根據國際金融研究所（IIF）的統計，明年底前新興市場政府總計將會有830億美元的債務到期。

聯合國貿易和發展會議經濟學家穆紐華（Daniel Munevar）表示，「美元升值必需從預算的角度來看其影響，當美元急漲，本國貨幣突然間崩跌3成，政府為了支應暴增的償債壓力，可能被迫刪減在醫療照護與教育的預算支出。」