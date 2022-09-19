英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬於台灣時間18:00舉行，就在儀式開始，王室成員隨新任國王查爾三世進入西敏寺(Westminster Abbey)，媒體捕捉到他情緒潰堤，低頭擦拭淚水；而緊跟著入場的王室2娃，也在威爾斯夫婦的陪伴下抬頭挺胸，成熟模樣讓民眾相當不捨。

早就在稍早儀式開始時，查爾斯國王領著隊伍，率妻子卡蜜拉、威爾斯夫婦等其他王室成員陸續進場。某一刻，眼尖的網友透過直播畫面發現查爾斯神色明顯哀戚，甚至低頭擦去眼淚。

另外，早前王室內部顧問建議威廉、凱特帶著喬治王子(Prince George)出席國葬，作為目前第二位繼承人，此舉對君主制國家別具象徵意義。就連夏綠蒂小公主也意外現身，可以看到威廉低著頭似乎在跟孩子們說些話，皺著眉頭、表情相當嚴肅，民眾直擊畫面表示，「佩服他們的勇敢，太感人了」、「他們的勇敢讓我哭了」、「看到兩個孩子，我的心都碎了」。

文章來源：SWEET AND SOLEMN Royal fans in tears over ‘brave’ Prince George and Princess Charlotte as they walk with William and Kate at funeral
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