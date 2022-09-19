台東池上18日發生芮氏規模6.8強震，不但東部傳出災情，也震垮桃園市剛啟用1年的八德國民運動中心天花板，還造成1人受傷。對外界將八德羽球館和新竹市棒球場比較，鄭文燦今(19日)議會備詢時表示「不要惡意連結」。但PTT論壇則有網友把兩個落漆工程做成上下聯並求橫批，有人創作上下聯「桃園羽球場天降奇兵，新竹棒球場八卦石陣」獲得不少迴響，還有人用成語諧音填4字橫批「球財若渴」，妙喻迅速被鄉民推爆。

國民黨桃園市議員梁為超、徐玉樹、詹江村、舒翠玲今日聯合市政總質詢，市長鄭文燦坦言「會影響桃園建設形象」，他說「地震當然會帶來搖晃，為什麼會斷裂，原因在哪裡，我們會查清楚。」但對於外界將八德羽球館和新竹市棒球場放在一起比較，鄭文燦則直言「不要惡意連結」。

PTT鄉民傻眼：「是不是在臭？」、「桃園三結義，你自己連結的欸」、「甚麼惡意」、「智堅：...」、「棒球場是小智政績怎麼是惡意連結」、「燦哥！我們做到了」、「三結義要散了」、「你不是挺小智的？」、「惡意什麼？台積電偶爾有不良品而已不是」、「自己切割小智，笑死」

有人回文問「借題問，如果出一幅春聯，上聯：新竹棒球場；下聯：桃園羽球館，橫批要寫什麼才好？抗中保台？」鄉民回：「五星市長」、「追加預算」、「柯P下台」、「十二個億」、「良綠不足」、「政府很有錢」。還有人將上下聯加長延伸發揮：「桃園羽球場天降奇兵，新竹棒球場八卦石陣，橫批：錢沾計畫」，獲得超過100分的評價。

但獲得迅速推爆待遇的則是這個橫批：「球財若渴」，鄉民笑回：「幾霸昏」、「很可以」、「Duck不必」、「民進黨經濟20年來最好」、「反應現實，一百分」、「靠北，笑了」、「中間可以放夾竹桃」、「華安4ni」、「這個太粗暴了」、「推～但是真的很心酸，這是台灣嗎？淚～」。