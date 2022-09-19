T85」黑面琵鷺第2次在北門水晶教堂旁邊廢棄鹽田發現。（台南市生態保育學會提供／李俊淇台南傳真）

黑面琵鷺已經陸續飛抵台南渡冬，「2022黑面琵鷺保育季」將於10月16日在七股特生中心黑面琵鷺展示館前舉辦，台南市生態保育學會今（19）日發布任務，協尋日前所野放傷癒的的11隻黑面琵鷺及1隻24歲老黑琵，其中「T85」已被二度尋獲，首先發現的鳥友將會頒發精美紀念品鼓勵。

農業局長李建裕表示，台南市長黃偉哲任內野放傷癒的的11隻黑面琵鷺，包括前年在學甲溼地野放編號T85；去年初在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；同年底在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；同年底在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21等共11隻，其中的編號T85，已經連續尋獲2年，今年是第3次尋找。

保育科長朱健明指出，「T85」是在前年1月19日於學甲溼地被發現有異狀，經診斷為肉毒桿菌中毒，傷癒後繫上「T85」腳環，並由市長黃偉哲在學甲溼地生態園區野放，並連續2年被鳥友發現出現在嘉義縣布袋鎮及台南北門區。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，學會志工曾經在2003年起至2014年連續11年記錄到1隻斷了1隻腿的黑面琵鷺，每年都飛回到台南黑琵保護區度冬，去年鳥友在安南區城西發現1隻屬於黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，其高齡為24歲，連續多年記錄到有飛回台灣。

邱仁武也呼籲，請民眾努力密切注意尋找12隻黑面琵鷺的行蹤，一起來關心黑面琵鷺的保育成長，首先發現的鳥友、攝影人士歡迎跟拍鳥俱樂部群組分享，或直接0928749922連絡，將會頒發精美紀念品鼓勵。