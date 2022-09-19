中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今天（19日）在福建與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯捨夫，共同主持中俄第17輪戰略安全磋商。帕特魯捨夫表示，俄方堅持一個中國原則，堅決支持中國政府在台灣問題上為維護主權和領土完整所採取的舉措。

據中國外交部消息，楊潔篪和帕特魯捨夫圍繞中俄兩國關係、國際安全形勢、國際事務和多邊框架內協作等深入溝通，取得積極成果。雙方一致同意繼續用好戰略安全磋商機制這一重要平台，落實中俄元首在上合組織撒馬罕峰會期間會晤共識，增進互信、支持彼此走符合本國國情的發展道路，共同維護全球戰略穩定，不斷鞏固和充實兩國全面戰略協作夥伴關係內涵。

楊潔篪表示，元首引領是兩國關係行穩致遠、永保活力的根本保障。近年來，在習近平主席和普丁總統的戰略引領下，中俄關係始終保持蓬勃發展勢頭。兩國持續深化戰略協作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持，各領域合作內涵不斷豐富，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護國際公平正義，為國際社會樹立了相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係典範。

楊潔篪指出，日前兩國元首在撒馬罕舉行今年以來第二次面對面會晤。中方願同俄方一道，全面落實兩國元首達成的共識，持續深化雙方政治互信和戰略協作，確保雙邊關係沿著兩國元首確定的方向闊步前行，為中俄各自發展振興營造更加安全穩定的外部環境，為維護兩國共同利益、世界的安全穩定作出更大貢獻。

帕特魯捨夫表示，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有堅實的兩國民意基礎。預祝中國共產黨第二十次全國代表大會圓滿成功。俄方堅持一個中國原則，堅決支持中國政府在台灣問題上為維護主權和領土完整所採取的舉措。俄方始終視發展對華關係為優先外交方向，願同中方保持密切戰略溝通，深化各領域務實合作，在國際組織中進一步加強協調與合作。

雙方還就維護全球戰略穩定、亞太地區局勢、阿富汗、烏克蘭等共同關心的國際地區問題深入交換意見。

中共中央政法委副書記、中國公安部部長王小洪等參加磋商。