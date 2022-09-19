有民眾18日在滿州港仔沙灘發現一枚飛彈，海巡單位隨急拉起封鎖線，並通報軍方到場，經確認為拖式飛彈殘體，八軍團已帶回入庫妥存，將依程序銷毀。

由於日前演訓，軍方曾表示，當時2顆未爆彈皆已打撈完畢，如今為何沙灘又出現不明飛彈，讓人匪夷所思。

國軍八軍團證實，18日中午12時55分接獲海巡署中山安檢所通報，於中山漁港岸巡時發現疑似未爆彈，經未爆彈處理小組鑑定為操演落海的「拖式飛彈殘體」，無危安顧慮，已攜回入庫妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷燬作業。