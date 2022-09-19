基輔當局今天表示，烏克蘭軍隊已渡過奧斯科爾河控制東岸，準備對東部頓巴斯地區的俄羅斯占領軍發動攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基表示，會為奪回淪陷的領土而戰，絕不鬆懈。

路透社報導，烏軍本月稍早在東北部擊潰俄軍，反映戰爭態勢的重大改變，美國總統拜登（Joe Biden）做出烏克蘭將贏得這場戰爭的迄今為止最強烈預測。

The Armed Forces of Ukraine control the Oskil River in the north of Kharkiv region and are closing in on the salient of the rashists at Lyman in the north of Donetsk region.



The Ukrainian offensive into the north of Luhansk region can proceed along several lines of attack. pic.twitter.com/Zo9AYtLugo — Michael MacKay (@mhmck) September 18, 2022

拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時說：「他們將會擊敗俄羅斯。」

拜登說，唯有俄軍完全被逐出烏克蘭領土，才有勝利。美國將支持烏克蘭，「無論花多久的時間」。

「俄羅斯結果不如許多人想像的有競爭實力和能力。」

渡過奧斯科爾河（Oskil River）是烏軍反攻東北地區哈爾科夫州（Kharkiv）的另一個重要里程碑。這條河向南滙入北頓涅茨河（Siversky Donets），而北頓涅茨河婉蜒穿過俄國入侵的焦點頓巴斯地區（Donbas）。

在那之後的盧甘斯克州（Luhansk）自2014年以來是親俄羅斯分離主義勢力的基地，當地經歷幾場血腥戰事之後，7月起落入俄羅斯手中。

烏克蘭軍方稱，他們已推進跨越奧斯科爾河。烏軍在通訊軟體Telegram上說，從昨天開始，烏軍控制了（奧斯科爾河）東岸。

盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，這意味盧甘斯克州離「解除占領」的狀態已經「不遠了」。

近日來，烏軍推進速度再度減緩，但澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）表示，這是因為烏軍正在整頓，準備進一步的攻勢。

在對全國民眾發表的談話中，澤倫斯基誓言，要持續對俄羅斯施加壓力。

他在每晚例行談話中說：「或許對你們有些人來說，在獲得連串勝利後，我們現在會慢下腳步來，但事實上沒有暫緩，我們是在準備接下來的一連串（行動）。對烏克蘭來說，必須要重獲自由，所有的地方都是。」