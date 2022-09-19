女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」，高人氣讓她迅速升格新一代啦啦隊女神，也成為各大節目的熱門嘉賓；近日球隊舉辦海鮮主題活動，讓啦啦隊員們戴上不同造型的海鮮頭套，林襄分享戴上鯊魚頭套的模樣，讓粉絲直誇「鯊手級美女」。

昨（18）日林襄在社群平台曬出美照，開心大讚：「海鮮趴好玩」，近期啦啦隊舉辦活動，每個人扮成海鮮造型勁歌熱舞，林襄頭上掛著鯊魚玩偶當裝飾，為了避免掉落用了好幾支髮夾固定，她對著鏡頭回眸一笑，沒有曬出火辣身材，光靠微笑就電暈不少網友。除了扮成鯊魚，林襄還有扮成其他海鮮的造型，她和隊友戴上魷魚頭套，只露出眼睛跟鼻子，女神美貌被遮到完全看不出來是誰，她則開心拍照，似乎不是很在意，還大跳魷魚之舞，扭動身體的模樣被粉絲笑虧「這隻魷魚會不會太活潑」，換上連體鯊魚裝的她也被粉絲大讚「沒看過那麼可愛的鯊魚」。

穿著短袖隊服的林襄雖然沒有露出事業線，不過豐滿上圍形狀一覽無遺，另許多粉絲熱情留言：「洋娃娃」、「超可愛超級可愛鯊魚」、「這個回眸太甜啦」、「好戀愛哦」、「好可愛的鯊魚頭」、「好香的鯊魚」、「回眸鯊手」、「我今天有看到襄眼神好美」。