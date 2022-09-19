台東昨（18）日發生規模6.8的強震引發災情，今卻傳出，總統蔡英文出席防災會議念完稿後就離開現場，遭到外界批評。儘管蔡英文已經急道歉，但大批網友仍灌爆其臉書，狠酸她的言行有如「一台讓台東縣府等了兩小時的讀稿機」。對此，臉書粉專《工程師看政治》今日就指出蔡政府「冷血、可惡」，更直言「近兩年來，災難讓人很生氣，生氣的點不是災難本身，而是蔡政府那黨同伐異，以及不把人當人的態度」，引發討論。

臉書粉專《工程師看政治》在臉書上表示，花東強震，正常的想法是救災優先，但昨晚中央災害應變中心通知花蓮台東，說要跟總統要開視訊會議，讓花蓮、台東一群工作人員從6點等到8點，結果，會議中都沒有跟花蓮、台東對話，沒有尋問狀況與需求，甚至後來連會議聲音都關掉，一群人就這樣看中央演默劇，直到會議結束。

該粉專痛批，「這不是無能，這是可惡；這不是冷漠，這是冷血」，同時指出今年４月蔡英文開防疫會議，當時也同樣不找雙北巿長參與，疫情最嚴重的地方首長，竟不在會議名單裡，他們最在意的顯然不是疫情，病毒不分藍綠，震災也不分藍綠，但在政府與蔡英文眼中，真的就只有藍綠。「饒慶鈴跟徐榛蔚是縣長參選人，侯友宜是新北參選人，柯文哲是擬2024總統參選人，他們都是人，可是對蔡英文來說，這些人都是敵人，敵人不能合作，不能對話，也不值得同情，美國議員還遠比國內同胞更值得關心」。

該粉專指出，兩年多以來，無論疫情或是震災，「蔡政府永遠政治第一，人命第二，其中高端的優先權甚至還高於政治」，該粉專更分享黃暐瀚所說的「難以想像，這個政府根本已經失能」，強調「這政府至少從兩年前開始，就已經變成這個樣子了，不是今天才發生的事」。

最後該粉專也直言「雖然氣憤，但真的不意外，選民只要繼續黑白不分的盲目支持，這種場景就會永遠沒完沒了」，此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「只好用選票好好教訓了，這點真的最讓人生氣」、「最可怕的是，死忠的綠粉多到你害怕……選舉就是選得贏，台灣人真的很好操控」、「施政滿意度還是居高不下，民眾根本不在乎啊」、「目前的政府不在乎人命，從疫苗到地震，還沒開戰就已經生靈塗炭，就讓那些民進黨支持者去打仗吧」。