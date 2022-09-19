欣陸（3703）投控子公司大陸建設，今年進場的台中七期預售豪宅案「豐蒔」傳出捷報，最新實價登錄已有35筆，成交均價73.08萬元，最高單價落在24樓、每坪成交價達86.01萬元，加上3戶黃金店面已被日本「三宅一生」海外最大代理商-台灣君梵集團砸重金、一口氣全買下來，目前銷售金額已衝破總銷金額的5成。

大陸建設同時宣告即將跨出七期、首度進軍北屯區，明年預計在14期重劃區推出預售新案，基地坐落於四平路與昌平路口、正對四張犁公園，基地面積約1,436坪，產品規劃45-60坪，總戶數約100戶，最快明年第二季進場。大陸建設開發處副總經理沈大豪表示，大陸建設持續看好台中房地產市場，目前覓地範圍包括水湳、13期與14期重劃區。

採全預約制的大陸「豐蒔」，基地位置於西屯區市政北七路與惠中一街口，基地面積約550坪，樓層規劃地上27層、地下6層，產品規劃56-89坪，總戶數84戶，總銷約達58億元，預計2025年完工交屋；其中，台灣君梵集團多年前就已提前預訂3戶超大型店面、占了總銷金額逾9億元。

銷售團隊強調，「豐蒔」案自進場以來，預約參觀客戶絡繹不絕，為了保證每一組參觀的來賓都能有最好的參觀體驗，每天能夠接待參觀的來賓不超過4組。

根據銷售團隊統計分析，「豐蒔」由於規劃坪數適中，目前已購客戶多為企業主為二代置產，或是新富二代規劃自用，也有作為渡假宅、個人招待所使用。客戶大都有旅外就學或工作經驗，對國際設計師有高認同度。

大陸建設執行長廖淳森表示，大陸建設在台中知名的七期富人區，以十年時間打造了4棟國際化的SS鋼骨建築，包括「寶格」、「麗格」、「中信金控台中金融大樓」，以及最新與愛馬仕建築御用設計團隊-法國RDAI攜手的「豐蒔」預售案。4棟作品禮聘三個國家的設計團隊，將各國的建築設計風格，聚集於七期，展露風華。

「豐蒔」案首度揭開神秘面紗。大陸建設專案處副總經理張雅慧表示，接待會館由國內知名設計師謝文智操刀，將新藝術時代的特色跨時空還原，凹窗、圓弧拱門等設計，復刻了塔賽爾公館（Hotel Tassel）的弧線階梯，並將法國的儀式感植入，從雅緻的外觀紋理，到入席前的迎賓茶，走進接待會所就彷彿穿梭時空，回到那活力繽紛的美好年代。

大陸建設還禮聘「法國RDAI」跨海設計樣品屋，是全台唯一一間，善用多元材質的空間表現，連傢俱都替樣品屋訂製設計，每一隅都能看見愛馬仕的身影。

負責「豐蒔」全案設計的法國RDAI設計總監Denis Montel表示，「身處在跨國界的混搭時代，當代的建築不只要考慮居住其中的人，也要思考周遭一起共同生活的人，如何讓建築物不僅是美，還要自在，整體充滿和諧，是高難度的藝術與技術。」

RDAI團隊在走訪台中七期期間發現大量的綠意、藝文、精品商圈彼此環繞，充滿著繽紛與活力，新古典、巴洛克等異國風格建築，更打破團隊對台灣中部城市的想像，甚至覺得與巴黎有幾分相似。因此RDAI決定將「新藝術運動」風格引進「豐蒔」，讓百年以前與現在的繽紛輝煌，透過這座建築與周圍環境相互呼應。