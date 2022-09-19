近年來物價飛漲讓許多民眾叫苦連天。一位女網友今（19）日分享，自己行經北海岸時，在萬里買了兩根烤玉米，沒想到要價高達265元，讓她相當驚訝，直呼「趕快吃一口壓壓驚」。不過有老饕指出，該家烤玉米其實在當地經營已久，且很久以前就是這個價位了。

原PO在臉書粉專「爆廢公社二館」分享烤玉米照片，表示「我知道萬物皆漲，也可能是我吃米不知米價，兩根玉米要價265…趕快吃一口壓壓驚」；而烤玉米包裝袋上大大寫著「知味鄉」3個大字。

一名老饕表示知味鄉已20年未調漲。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多人紛紛回應，「這價錢被阿公知道，會被唸到過年」、「…我不會買，會買其他的來吃」、「被坑了吧」、「第一次不知道還請老闆挑大支，兩支結帳讓我瞪大眼睛」、「真的貴，一年只能吃一次，而且要跟老公公家吃」、「賣烤玉米沒標價的我都不敢買，忘了幾年前買一支快100沒標價…比夜市一隻50左右還貴又難吃」。

但也有老饕指出，「我小時候吃石頭鄉的烤玉米，就已經百元左右了，生玉米直接烤的玉米比較貴，還有他們的醬真的很獨特，很香」、「這一家的本來就很貴，可是說真的好吃」、「我還買過一根就快180，知味鄉的玉米真的不便宜，但因為好吃，久久吃一次還可以接受」、「應該是傳統烤玉米，很貴的正常」、「老實說他們很佛心了因為20年前就這價格，都沒有漲價過」。