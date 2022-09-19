超商樓因強震倒塌壓毀1輛黑色轎車，當時電線還掉該車頂，員警一見趕緊持木棍移開救人。

昨(18)日下午2時44分，台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，造成花蓮縣玉里鎮1處3層樓民宅倒塌，當時有輛黑色轎車經過，慘被壓毀車子後半部，然而，卡在車內的1對夫妻表示，當時有聽到變電箱爆炸聲，且也有電線懸掛在車頂上，讓這對夫妻不敢下車，深怕摸到車子金屬部分會被電到，幸虧玉里分局分局長先到場趕緊用木頭將電線移開，救了這對夫妻。

這一起芮氏規模6.8強震發生時，花蓮縣玉里鎮的3層樓民宅倒塌，瞬間壓毀1輛經過的黑色轎車，且道路的電線還垂掛在車頂，車內卡著1對夫婦，玉里分局分局長表示，該車被建築物壓到後，車子無法動彈，他轉述當時在車內的夫妻表示「因為有電線掉下來，因此不敢碰車內有金屬的部分，因為當時變電箱爆炸，擔心會有高壓電」。

他繼續表示，當時先到場後，有幾位警消人員提醒他「那可能有電，不要去碰」，當下他去安撫受困在車內的夫妻時，該對夫妻向他表示「車子很像有在漏油」，整件事情變得相當緊急，他便四處搜尋是否有棍棒、架子，所幸被他找到1支旗桿，於是把旗杆的木頭部份抽出來，趕緊將電線移開，確定電線無碰到車子金屬部分，再請這對夫妻趕緊下車。

據了解，該夫妻原本是送兒子去完火車站之後，在返程的路上遇到地震，豈料，瞬間就被倒塌的超商樓壓在底下，駕駛表示「(超商樓)倒塌下來的時候，便將車子趕快往左邊切過去」，而坐在副駕駛座的妻子則表示「當下飛場緊張，而且車子的玻璃都破了，便大聲呼叫救命『請救救我啊』」。