2022年受到美國鷹派加速升息、抑制高通膨影響，美元續強，新興市場資產可能受外資資金撤出影響，持續震盪，展望第四季，投信業者建議，在波動行情，建議利用「S.T.A.Y.」四大策略主軸，持續均衡股債資產配置，將資產做好中長期規劃以對應不確定。

富蘭克林華美投信表示，美國8月消費者物價指數（CPI）年增率為8.3％，高於市場預估的8.1％，雖下降幅度不如預期，但仍維持下降趨勢，符合今年峰值已過的預估，全球供應鏈狀況緩解，加上能源價格下滑，是通膨年增率逐步趨緩的主因。

聯準會（Fed）偏好的通膨指標核心個人消費支出指數（PCE）7年增率為4.6％，持續走低，但Fed官員仍不斷釋出鷹派言論，年內通膨數據是否能加速下行，影響Fed貨幣政策態度，為後續市場關注重點，也影響明年是否降息的預期。

富蘭克林華美投信認為，美國鷹派升息的態度，造成市場資金持續回流美國，目前最好的投資策略就是定期定額，利用「S.T.A.Y.」四大主軸進行中長期投資。S指透過「Saving」定期定額，小額輕鬆投資，以不變應萬變，無懼市場震盪，也不怕錯過反彈行情。

T為「Time」，建議任何時間皆可進場，扣款時間越久，正報酬機率越高，扣款3年以上正報酬機率超過80％。A則是「Allocations」儘管全球市場仍充滿不確定性，但許多好公司已出現投資價值，建議採取多元分散配置，靜待下一波行情再起。Y代表「Yield」投資宜具備高息收、低存續期、低估值的特性商品，除提供投資機會，也較能抵抗市場震盪的影響。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦指出，美國高收益債券無論在基本面、存續期間、違約率與利差上都具有相對優勢，現階段也是進場甜蜜點，仍有利可圖，建議可長期布局。

富蘭克林華美投信強調，受到美國鷹派升息的態度影響，美元走強、新興市場貨幣趨貶，市場波動度仍在，投資也不宜殺進殺出，不妨利用定期定額「金循環」方案，搭配股債投資的方式，長期投資科技、生技與台股，並搭配非投資等級債券與特別股以期掌握收益。

及利用低波動度且具收益性的全球非投資等級債券、特別股資產做為核心，搭配較具攻擊性的全球股票，如AI新科技股、生技股與台股等，掌握波段跌深反彈機會，或持續參與定期定額搭配母子基金方式，以掌握震盪行情中的布局機會。