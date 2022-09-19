918台東強震造成花東災情不斷，國民黨主席朱立倫表示，他和饒慶鈴縣長、徐榛蔚縣長保持聯絡、掌握狀況，國民黨也全力協助。

然而就在花東兩縣政團隊非常辛苦、不眠不休的救災，朱立倫指出，卻看到中央政府反應冷淡，蔡英文總統似乎對災情漠不關心，地震後還繼續在南投跑選舉行程、四小時後晚上八點才坐鎮中央災害應變中心。

朱立倫直言，更誇張的是，蔡總統跟蘇貞昌院長竟然都不知道饒縣長與徐縣長已經在線上乾等兩小時，兩人三十分鐘快閃，延誤地方救災不說，事後還把責任推給災變中心的技術人員，說地方連線沒有告知。

朱立倫想請問蔡英文總統，請問妳延誤花東縣政團隊救災時間兩小時，難道沒有一點更積極的協助災情措施嗎？出事就把責任推給基層技術人員，應該嗎？請問妳認為這樣傲慢、不尊重地方的行為，真的是一句抱歉就可以了事的嗎？

朱立倫想請蔡總統跟蘇院長，好好看看2016年高雄美濃強震後，凌晨迅速坐鎮中央災變中心指揮的馬英九與馬上下台南指揮的張善政。蔡總統怎麼會把選舉擺第一嗎、救災卻敷衍呢？

朱立倫說，「我們所有人的心都與花東的民眾同在」，他要用最沉痛、最嚴厲的心情，呼籲蔡英文總統放下對選情的執著，放下藍綠有別的有色眼鏡，好好下鄉傾聽民眾的需求。