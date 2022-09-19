鄭運鵬穩了？九合一選舉桃園四腳督拉距戰，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬獲得市長鄭文燦全力輔選，被認為仍有相當勝算。媒體人謝寒冰今(19日)在《洪淑芬辣晚報》節目指出，鄭文燦受到八德羽球場崩塌事故衝擊，光環出現裂痕，其實早在去年拆籃框事件就可看出，「胖周瑜」是包裝出來的形象，張善政佛系選舉如有天助，未來如運動中心震垮的政績炸彈仍可能陸續引爆，屆時完全依賴鄭文燦輔選的鄭運鵬恐怕就笑不出來。

謝寒冰表示，鄭運鵬這次真的卯足全勁在幫鄭運鵬拚選舉，把很多資源人脈都交給他，但同樣地，把他留下來的炸彈也交給他了，未來炸彈可能還會更多。鄭運鵬本身沒什麼個人魅力，在桃園的基礎也不夠穩固，他從頭到尾靠的就是鄭文燦，所以如果鄭文燦垮了，他一定跟著垮。

「那現在鄭文燦會不會垮呢？抱歉，我認為這一次當然讓鄭文燦掉漆了，但還沒有到垮，還要看接下來發生什麼事情。」謝寒冰說，這次對鄭運鵬來講比較受傷的，反而是蔡英文的事對他影響還比較大。鄭文燦很聰明，這次他迅速道歉，他沒有在跟你凹，如果照過去民進黨的思維的話，反正就先推給救國團再說啊，然後動員1450洗風向說「這一定是救國團有問題」，等到選舉完就結束了，下文是什麼？不重要了。

謝寒冰指出，鄭運鵬從頭到尾就在選舉操作，因為他也只會這招，沒別招了。「可是我認為，張善政，他算運不錯的人」，照理來說他是個完全不會選舉的人，可是好像冥冥之中自有天助，先是林智堅出大包，然後現在地震又讓鄭文燦的光環出現裂痕。

「實際上，鄭文燦不是現在才浮誇耶！」謝寒冰強調，大家記得，鄭文燦是什麼時候開始破功的？他開始拆籃框的時候，就被人家看破手腳。旁邊桃園市議員黃敬平說，他跟球場犯沖。謝寒冰說，大家一開始不都叫他「胖周瑜」嗎？他從那時起就叫他「胖阿斗」，因為他根本就不是周瑜，周瑜是包裝出來的。所以接下來還是會有一些鄭文燦的炸彈陸陸續續曝光，一個一個引爆之後，鄭運鵬恐怕就笑不出來了。