台東17、18日分別發生兩次芮氏規模6以上的地震，全台各地區有感，各地方傳出災情，房屋倒塌、道路坍方等影響，甚至傳出因地震罹難的不幸消息，令民眾感到驚慌。知名兩性作家薇薇日前剛好與家人一同到花蓮遊玩，不料逢地震受困電梯當中，嚇到孩子們大喊求救，最後才驚險從門縫中逃出。

知名兩性作家薇薇和丈夫帶兩個兒子到花蓮旅遊，因遇上強震，南下的火車全部停駛，不得已只好回飯店再住一晚，夫妻倆商量一人先帶行李回房間，其他人在樓下等，沒想到突然聽到哐當一聲，她透露：「奶爸被困在電梯，小艾倫在外面比任何人還緊張，四處大喊，還懂得安慰爸爸。」所幸後來丈夫獲救，平安無事。

影片中電梯已經啟動到一半，卻卡在半空中，有5個飯店工作人員出手拉開電梯門，薇薇丈夫先是把行李遞出來，接著才自行鑽出電梯，因為這起突發事故，一家人不斷打電話給櫃檯，兩個兒子也跑上跑下確認電梯有沒有恢復，薇薇心存感激地說：「真心感謝飯店人員的幫忙，他們還一直道歉，服務真的很好」。

作家薇薇分享飯店的慘況。（圖／薇薇weiisly臉書）

不僅如此，薇薇曬出飯店的慘況，因為地震的緣故，游泳池的水都淹到地板上，飯店天花板掉落，裝潢整個變形，天花板露出金屬排氣孔，搖晃力道讓擺設盆栽都倒下，花盆滾落在地，許多網友紛紛祝福一切平安，同時提醒如果有地震來不能坐電梯。