昨（18）日下午2點44分台東池上發生規模6.8強震，花蓮地區多處鐵路、道路及橋梁受損，交通部長王國材今日率交通部路政司、公路總局局長陳文瑞、總工程司鄧文廣等視察公路橋梁及鐵路「類火車」疏運，王國材並請公路總局評估橋梁直接改建的可行性。

公路總局表示，花蓮地區台9線部分道路及橋梁因昨日地震造成路面隆起、裂縫以及橋台擠壓伸縮縫導致道路不平整，經公路總局第四區養護工程處搶修、初步整平，已全線搶通。

其中台9線玉里大橋受地震影響，橋梁引道兩端路面產生裂縫，經搶修後已於昨日下午5點50分搶通南下線橋梁。另北上線P13橋墩遭擠壓損壞，先暫時封閉橋梁，封閉北上橋梁期間，以南下線調整為雙向各一車道通行，全時交維人員管制。

公路總局表示，玉里大橋北上線因受損較嚴重，暫時封閉以詳細檢查及評估橋梁，若經檢查不嚴重立即開放通行。因考量玉里大橋改建工程發包在即，王國材請公路總局評估橋梁直接改建之可行性。

今日起開行的「類火車」有0952花蓮-玉里及0953玉里-台東等2條臨時路線，中途停靠花蓮、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東等12站，自上午6時至晚間20時每小時發車，並視旅客排隊人潮機動加班。

截至今日下午5點，總計已開行113班次，疏運4239人次，調度53輛遊覽車。其中0952花蓮-玉里路線共開行69班次，疏運2394人次，調派37輛車；0953玉里-台東路線共開行44班次，疏運1845人次，調派16輛車。