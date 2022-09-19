繼香港藝人羅家英悼念英女王遭到大陸網民圍剿後，另一知名香港藝人劉嘉玲亦因在臉書與Instagram上悼念已故英女王伊莉沙白二世，雖然大陸無法登入臉書與Instagram，但其悼念文字被翻牆網民截圖貼到微博上，觸怒更多敏感的大陸網民，劉嘉玲個人微博因而遭瘋狂洗板。不過，劉嘉玲至今未回應事件或刪除社交媒體上相關文字。

港星劉嘉玲在英女王伊莉莎白二世逝世翌日次其個人臉書表達敬意稱：「這位優秀的女性，在瞬息萬變的社會裡長治久安，她的離去是我們這個時代無法替代的損失。」

雖然相關文字並未發表在劉嘉玲的微博上，但仍有大陸翻牆網民將截圖在微博上轉發，引來更多網民圍剿，劉嘉玲的微博也因此遭憤怒網民洗版。大陸網民留言質問：「英國女王和你什麼關係？」﹑「一直以來很喜歡劉嘉玲，這一次卻十分詫異﹑不解」﹑「一個中國人熱愛英國女王真是賤得可以」﹑「怎麼你微博上不發英女王呢？」等等。還有網民口出粗言穢語，甚至挖出她一些傷心的往事來嘲諷她。

港媒報導說，劉嘉玲到目前尚未對網民圍剿一事做出回應，亦未刪除大陸網民在微博上的留言。

這是英女王伊莉莎白二世逝世後在香港引爆又一次藝人因悼念英女王而遭圍剿的風波。英女王日前離世時，有大批香港市民帶著鮮花、英女王照片、親手繪畫的畫作等到位於金鐘的英國駐香港總領事館外弔唁，香港藝人羅家英亦於13日攜鮮花前往英國總領事館悼念。

羅家英在社交媒體Instagram上表示，「她登基，我7歲，這70年來，英女王是我的長輩，看著我成長到老矣。香港在她的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」

羅家英此番言論惹來內地網民不滿，紛紛在其微博留言狙擊。羅家英隨後在微博發文「向大家道歉了！對不起」，並附有他公開道歉的視頻。視頻先鞠躬後以普通話說︰「大家好，我是中國香港演員羅家英。作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之辭，我感到非常的抱歉。原意只是表達對老人的懷緬，別無他意，還請大家不要過分解讀。數典忘祖我還真做不出，我長期持有中國護照，說明一切。我是中國人，我永遠愛我的祖國。對不起。」