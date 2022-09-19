第14號輕颱「南瑪都」雖然沒有直接登陸台灣，不過對台灣天氣仍有間接影響力。中央氣象局表示，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖有長浪發生的機率，浪高可達2至3米，基隆北海岸及宜蘭、花蓮甚至可來到3至4米，海邊活動請特別注意自身安全。

南瑪都目前正往以每小時44公里速度，向東北東進行。（翻攝自氣象局）

明（20）日東北風增強，各地氣溫略降，尤其北台灣降溫較明顯，預估白天高溫為28、29度，其他地區30至32度，感受較舒適，且晚上低溫為21至23度，南部地區會稍高一些，感受都稍涼，請注意西半部日夜溫差較大，早出晚歸請留意氣溫的變化以免著涼。

氣象局分析明日降雨分布。（翻攝自氣象局）

天氣方面，清晨中南部及花、東沿海地區有零星陣雨的機會，不過白天各地大多為多雲到晴，感受溫暖舒適，午後在南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，其中南部平地降雨機率較高，下午外出建議攜帶雨具，而且近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要請避免前往山區活動。

另外，今晚起至明日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎、金、馬將有8至9級強陣風，前往海邊的朋友請多加留意。