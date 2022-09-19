德國車廠福斯集團（Volkswagen AG）18日表示計劃讓旗下指標性的跑車品牌保時捷（Porsche）29日在法蘭克福證券交易所上市，保時捷估值最高達750億歐元，將成為德國歷來金額第二大的股票首度公開發行（IPO）。

福斯集團股價19日德股盤中下跌約1％報194.5歐元。

路透報導，福斯將把保時捷特別股（preferred share）每股定價在76.5歐元到82.5歐元區間，讓其估值在700億歐元到750億歐元之間。

據了解，保時捷9億1,100萬股裡，將劃分一半4億5,550萬股為沒投票權的特別股，另一半4億5,550萬股為有投票權的普通股。其將透過IPO釋出最高1億1,387.5萬特別股，估計籌資逾87億歐元到將近94億歐元之間。

據路孚特資料，以保時捷最高估值來看，這將是歐股歷來第三大IPO。

福斯表示包括卡達、阿布達比和挪威等主權財富基金，與共同基金公司普徠仕（T. Rowe Price）為保時捷的基石投資人（cornerstone investors），按最高估值計算，他們持有保時捷特別股估計達36.8億歐元。

福斯財務長兼營運長安特利茨（Arno Antlitz）說，目前已到了保時捷IPO計劃的最後階段，對基石投資人提出的承諾表示歡迎。

由保時捷和皮耶希（Piech）兩大家族掌管的保時捷控股（Porsche SE）為福斯最大股東，9月初與福斯達成協議，同意以較IPO價格高7.5％溢價，購買保時捷25％加1股的普通股，讓兩大家族在保時捷上市後仍擁有影響力。

福斯透過保時捷IPO籌資和保時捷控股買股金額，總收益將在181億歐元到195億歐元之間。若IPO順利發行，福斯將12月召開特別股東大會，提議在2023年初把這總收益的49％資金，作為特別股息配發給股東。