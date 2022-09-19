台中百貨市場最大的周年慶促銷檔期已開打！繼中友、廣三SOGO、大遠百之後，豐原太平洋百貨今（19）日宣布，自9月22日起至9月27日周年慶預購搶先登場，9月29日至10月23日周年慶正式開打！不僅祭出滿千送百，還有會員獨享的「預購驚喜禮」、「超級加碼回饋」及「知名品牌卡友禮」，今年周年慶營收目標挑戰3.8億元，預估年增率可達3成。

隨著疫情趨緩，今年暑假期間百貨零售市場買氣大爆發，挹注豐原太平洋百貨前八月營收年增率達3成！今年周年慶檔期營收目標3.8億元，為了拉抬買氣與衝刺業績，更增加「首四日驚喜禮」等多重促銷案搶客。豐原太平洋指出，只要掌握好康密笈，周年慶購物滿額最高可享43％的超高回饋率。

太平洋百貨董事長連錦表示，為了感謝鄉親的支持，這次不惜成本精挑細選優質豪禮推出重磅五檻加碼，既送禮、又送券雙箭齊發，「創新高43％的購物回饋，就是要讓支持我們的好朋友，都能享受頂級又有感的尊榮禮遇。」

9月22日到9月27日第一檻預購驚喜禮，會員於1-7F+9F指定櫃位當日消費滿2萬加送「奧利塔特級初榨橄欖油500ML雙入禮盒」、滿5萬加送「TRAVEL FOX菱紋晶鑽行李箱」、滿8萬加送「WMF不沾煎鍋28cm +樂廚櫸木耐熱調理夾組」、滿20萬加送「Cado藍光光觸媒空氣清淨機」、滿30萬加送家電話題新品「LG PuriCare AeroTower風革機」。

9月29日到10月12日第二檻滿千送百，會員於1F化妝品區單筆滿3,000送300、全館1-7F+9F指定櫃位當日滿5,000送500，都可累送；首四日再推出第三檻超級加碼回饋，會員於1-7F+9F指定櫃位當日滿3萬加送600、5萬加送1,300、10萬加送3,300、20萬加送7,000、30萬加送1.1萬。

第四檻首四驚喜禮，會員當日消費滿3萬加送超人氣卡通明星「史努比限量康寧鍋」、滿6萬加送「康寧多功能電烤盤」、滿12萬加送「瑞仕頂級鑽石XD中華炒鍋32cm」、滿20萬加送「瑞仕頂級鑽石鍋豪華套組」。

第五檻吉利卡友禮，會員於各活動期間單筆滿3,000元就送超值限量好禮，如9月29日到10月2日，超大容量的粉美置物籃；10月8日到10月10日，茶樹莊園-抗冠狀病毒洗衣精2000g；10月13日到10月16日，義大利進口「奧利塔-頂級葵花油禮盒750ML」。