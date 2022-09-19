在年底九合一大選逼近下，經濟部今天以通膨、政府增資理由下，拍板10月電價凍漲。但台電原本提案要漲電價37％，如今不能調，等於「賣1度虧1元」，全年估計虧超過2000億，且還不算往年累虧。

目前電價穩定準備基金帳面上仍有403億，是否全拿來填補台電黑洞？經濟部能源局副局長李君禮說，要等明年3月台電就財務總結算才知道，如有虧損就會彌補。經濟部次長林全能補充，若討論最後認定虧損超過400億，就會全都用於彌補。

但是如此，具有平準功能的電價穩定準備，可能帳戶「歸0」，等於明年4月、10月兩次電價調整，將無子彈可用，難擋漲勢。

對於明年發電燃料價格走勢，台電判斷煤價會比現在400美元來的低，天然氣跟原油也會往下走，至於低到多少還需要觀察。不過台電坦言，即使燃料走跌，對比目前每度售價還是會高，明年電價絕對還有漲價壓力。

7月時，電價平均漲了8.4％，但累計前7個月，台電虧損仍超過1232億。這次提案再漲37％遭打回票，對台電來說，等於每賣1度就虧超過1元，估計全年虧損超過2000億。