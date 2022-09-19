還記得地表最強「舞棍阿伯」葉復台嗎？他出道前是舞蹈老師，12年前以一首《熱舞恰恰》紅極一時。近年因受疫情影響，舞棍阿伯較少出現在螢光幕，日前他接受採訪，透露即將發行新專輯。

新冠肺炎來勢洶洶，舞棍阿伯2年前接受《中時新聞網》訪問，表示收入損失至少5成，很多商演、舞蹈教學都延後或直接取消，導致他只能暫時淡出螢光幕2年；還好近期出現好消息，根據《三立新聞網》報導，舞棍阿伯透露最快今年11月要出全新詞曲創作專輯，更喊話主打歌會超越《舞棍阿伯》、《熱舞恰恰》，要粉絲拭目以待。

舞棍阿伯的舞蹈啟蒙老師是母親，因為她是舞蹈老師，從小耳濡目染之下，舞棍阿伯對跳舞很有興趣，後來加入海軍陸戰隊的藝工隊，舞藝突飛猛進，更到英國皇家學院進修，賺進大筆鈔票，異性緣也極佳。

隨著舞棍阿伯年紀漸增，他發現舞蹈教室的學生越來越少，決定在節目《世界大美女俱樂部》表演，影片被PO到YouTube頻道後爆紅。

舞棍阿伯順利成為藝人，相當珍惜每次的演出，曾拍過電影《愛的麵包魂》、《大尾鱸鰻》、《舞力四射》、《風雲高手》等，也發行過3張專輯，如今睽違7年，舞棍阿伯曝光新專輯的進度，令粉絲期待不已。