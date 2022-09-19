差別待遇？昨(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣災情嚴重並造成1人死亡，但總統蔡英文連線巡視勘災的態度遭批冷血。媒體人陳揮文今(19日)在《新聞大白話》節目指出，台東縣災害應變中心明明有連線畫面，消防署經驗豐富也不應出錯，問題出在蔡總統不連線，他秀出前總統馬英九連線畫面比較，並質疑蔡總統當天晚上8點才連線巡視，隔天也沒到災區，明顯對花東票不多的非優勢選區大小眼。

陳揮文秀平板畫面指出，中央災害應變中心有一個超大的電視牆，以前馬總統巡視的時候是這樣子，馬總統對著的是這個電視牆，馬總統在中間，旁邊這些人照術語叫「上框」，各縣市的縣市長都已經上框了，所以怎麼會漏掉呢？

陳揮文秀出馬英九當總統時的災害應變會議視訊連線畫面，各地方首長都上框。（圖／取自《新聞大白話》）

「蔡總統之前在(巡視)莫蘭蒂颱風的時候，蔡總統是自己看自己啊！」陳揮文秀出反差畫面說，妳自己看自己幹什麼？這有點奇怪。然後我們看昨天在應變中心的時候，她一直低頭，「我想說妳到底在幹嘛？」友台的畫面怎麼不拍一下電視牆呢？蔡總統表定全程巡視30分鐘，但她致詞5分鐘就走了，這很奇怪，那到底去幹嘛？

陳揮文秀出蔡英文總統災害應變會議視訊連線畫面，台東縣政府應已取得連線。（圖／取自《新聞大白話》）

陳揮文指出，那看看台東縣的視角是什麼？台東的災害應變中心，電視牆當然比較小，畫面中有蔡總統也有台東縣政府，已經上框了，其實台東縣政府已經跟消防署連線了，所以才會有這個框，「所以我覺得這個責任一定不是消防署」，因為消防署經常在辦中央災害應變，它不可能會錯！

「他們都已經在線上準備好了，可是妳不連啊！」陳揮文質疑，為什麼不連？為什麼致詞完就走了，妳不知道災區在花蓮跟台東嗎？地震時間是2點44分，蔡總統8點才去巡視，在幹嘛？蘇貞昌是1600進應變中心。然後蘇貞昌19日早上有去花蓮，「我想請問蔡總統，妳為什麼不去呢？」有哪一件事情比花蓮台東的地震還重要？根本大小眼。花蓮33萬人、台東22萬，兩個加起來沒有板橋的人多，如果是大票倉敢不去嗎？昨天就去了。