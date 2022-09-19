基隆市長林右昌18日吐槽，國民黨基隆市長參選人謝國樑提出的「Let's go」電動機車政見「不可能實現」，謝國樑當下立即反駁，林右昌19日晚上9時許，再度於臉書說明5大跳票原因。

謝國樑提出「Let's go」電動機車專案，鼓勵青年投入公益服務，由政府免費提供青年就業時所需的代步工具。林右昌於民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部成立時說，他聽了很「倒彈」，1台要價10多萬元，絕不可能兌現；謝國樑則反駁，市面已有3萬多元電動機車，與他預算相近，政見一定會落實。

林右昌今晚再度於臉書提出5點說明，現在一台Gogoro至少要5萬元，一般也要7至9萬元，若如謝國樑說要送5萬部，以每部5萬計算，少則花25億元，多則要花45億元，就算扣除中央和地方汰舊換新最高補助2萬元計算，還是要花費高達15至35億元。

此外，林右昌指出，該政見嚴重違反「財政紀律法」及「預算法」規定，必需由基隆市自己完全負擔，不可能憑空生出這項財源，依法沒有明確財源不能編預算，並進一步指出，謝國樑說要在市府依「團購」方式，降低購買電動機車成本，更是欺騙老百姓，政府不是電商，更不是團購主，市政府的採購行為都要依照「政府採購法」進行，怎麼能搞團購。

林右昌說，他與經濟部確認，工業局補助的7000元是以中華民國國民以及公司法人為對象，地方政府購買電動車不在中央補範圍內，代表市政府買電動機車，其實沒有中央補助的7000元。

至於謝國樑說，每年公益回饋4小時送一台Gogoro；林右昌認為，完全不符比例原則，他說，目前，基本工資時薪176元，如果折算薪金是704元，就算做100年公益，也不夠換台Gogoro。對此，謝國樑表示，昨天已回應過，過2天會再回應。