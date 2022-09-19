台東昨（18）日發生規模6.8的強震引發災情，桃園八德區國民運動中心5樓羽球館更是受地震影響，天花板嚴重崩塌，雖然在事件發生之後桃園市長鄭文燦立刻在臉書道歉，但仍難平民眾怒火。對此就有港媒表示「東台灣地震不斷，但是政治震央卻落在綠營桃竹」，引發討論。

鄭文燦表示，「身為市長，維護市民安全是我的責任，這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，我責無旁貸。」鄭文燦也說，市府各單位隨時做好戒備，也請大家發生地震時，切記保持冷靜，一起做好防災準備。桃園市議員參選人凌濤則說，八德國民運動中心去年才啟用的新館，竟然發生天花板崩塌。如何驗收通過，有無依照防震法規等檢驗，鄭文燦都應說清楚講明白。

根據港媒《中評社》的報導指出，有不少網友直接把前新竹市長林智堅任內新竹球場工程，結果開場就傳職棒球員受傷，和現在桃園八德運動中心剛修復就坍塌，兩者相比酸度破表。該份報導更指出，之前林智堅在新竹替民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台十所講的「積電也有不良品」之說，遭到網友痛罵，加上這次桃園八德國民運動中心的羽球館天花板坍塌事件，更形容「東台灣地震不斷，但是政治震央卻落在綠營桃竹」。