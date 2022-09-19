外媒引述社交媒體上的消息顯示，美國電動車大廠特斯拉將在明年升級Model 3和Model Y兩款暢銷車的電池，部分車型採用4680電池，部分採用比亞迪所供應的刀片電池。

報導指出，從社交媒體上的消息來看，特斯拉是計畫為後輪驅動版的Model 3和Model Y增加兩類新的電池，即比亞迪生產的磷酸鐵鋰刀片電池和Model 3 Performance電池，電池容量增至70 kWh。

全輪驅動版和高性能版Model 3和Model Y，則計畫升級到4680電池，具體的電池容量規格，目前還不得而知。

從外媒的報導來看，目前特斯拉後輪驅動版Model 3和Model Y的電池容量，分別為50 kWh和55 kWh，如果升級到70 kWh，續航里程就將會有大幅提升。

特斯拉德克薩斯超級工廠和柏林超級工廠，已在生產配備4680電池的Model Y，如果全輪驅動版和高性能版Model 3和Model Y升級這一電池，就將是全球全面採用，不會局限到這兩座超級工廠。

上月曾有報導傳出，比亞迪已開始為特斯拉柏林超級工廠供應刀片電池，相關的車型也已經獲得歐盟批准，有望在8月底或9月初下線。

4680電池，是特斯拉在2020年9月份的電池日活動上推出的，能量密度更高、輸出功率也更大，除了特斯拉，松下、LG新能源等廠商也在對這一電池進行研究，並在準備生產。在公布兩年之後，特斯拉大規模採用這一電池，也在意料之中。