主持人蘿拉（本名：李佳玲）擁有精緻臉蛋和傲人身材，她大學時當模特兒被發掘，後來和沈玉琳一同主持節目，近年開設個人Youtube頻道，斜槓身份很多，生活多采多姿。為了維持魔鬼身材，蘿拉近日到健身房運動，清涼的穿著意外成為焦點。

蘿拉17日在社群平台發文：「繼上次這次不知道能認真的維持多久，但我跨出第一步了會有第二步…不然年曆跟寫真書都不用拍了」，照片中蘿拉綁起高馬尾，半跪在運動器材上，手中舉著啞鈴訓練，表情很是專注，網友注意到蘿拉上半身穿的衣服居然開大洞，可以清楚看見深邃事業線，側面曲線波濤洶湧，吸引無數網友的目光。

貼文最後還有一段影片，只見她雙手撐在身後，纖細小腿卡在設備上不斷開合，整個人騰空在器材上非常厲害，鏡頭從正面拍攝到背面，將她的美尻一起錄下，畫面引人遐想，讓許多網友留言：「果然健身的都越來越美」、「超正的，衣服也好好看」、「燦爛的笑容真美」、有網友問「你真的有在練喔？」蘿拉回答：「這次認真」。

外貌亮麗的蘿拉感情生活也相當精彩，她曾透露自己遇過一任男友，對方出去玩都不喝酒，會默默照顧的特質很吸引她，雖然是40幾歲的工程師，縱使有年齡差距還是陷入熱戀，沒想到對方跟她交往的時候還沒離婚，幾次都避免帶她回家，讓蘿拉覺得很奇怪，被她發現有宴客照片才坦承跟妻子還在辦離婚手續，沒有完全單身，之後徹底離婚卻又和蘿拉的閨密一夜情，讓主持人直呼：「妳怎麼這麼笨啊」。