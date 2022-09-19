台東池上18日發生芮氏規模6.8強震後，有氣象專家指出餘震震央有往北移動的趨勢，引起民眾關注。對此，中央氣象局前局長辛在勤發文駁斥，強調此次地震是地層單向錯動導致，至於花蓮地震是要看當地地震能量的累積情況，跟餘震是無關係的。

「每次較大地震後，會出現很多的地震專家，我在等他們怎麼解釋餘震發生地向北移動的趨勢。」辛在勤19日在臉書發文否認餘震北移說，直呼「真的是老天鵝！」，強調花蓮會不會發生地震，要看當地地震能量的累積情況，跟餘震是無關係的。

辛在勤解釋，地震因地層錯動造成，這次地震有很大的水平錯動分量，與海岸山脈移動幾乎相同，那通常錯動主要分單向錯動與雙向錯動，「這次地震錯動是一個單向錯動，餘震會由震源單向向外延伸；如果是雙向錯動，餘震則會以震源為中心向外分布」。

對於餘震北移說造成恐慌及誤解，辛在勤也不禁感嘆「地震科學裡是有地震學的，從大二、三開始最少要修個2、3年，你修了嗎？」