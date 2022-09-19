洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)公司向負責研究與工程的美國國防部研究和工程企業辦公室OUSD (R&E) 提交了一座300 kW 級的雷射武器，是該公司迄今為止最強的雷射。

這是美軍高能雷射縮放計劃 (HELSI) 的一部分，國防部在2019 年選擇洛馬負責將雷射功率增進到300 kW級，該團隊最近提前實現了這一里程碑.

洛馬公司表示，我們提高了雷射功率，並縮減了重量和體積，對於未來雷射武器的應用和部署都更為容易。

雷射發明於1960年代，它是一種相當集中的光束，就和科幻小說中的死光很類似，因此很早就被提出武器化的可能。然而雷射需要極大的電力供應，在過去相當困難，不過隨著時間來到2020年代，雷射武器正從一個幻想概念，變成有前途的實用戰場武器。

當然，雷射武器是極其複雜的系統，還需要額外的測試才能證明其可行，HELSI計劃於今年進行實驗室和現場測試。