據英媒報導，隨著英國政府尋求逐步取代與中國政府合作的孔子學院，一群英國國會跨黨派議員正在與台灣進行談判，以向英國提供中文教師。

英國《觀察家報》（The Observer）報導說，目前，在英國有30個孔子學院分支機構。雖然孔子學院引發的爭議已存在多年，但他們仍繼續在英國大學中教授中國的語言、文化和商務禮儀課程。這些課程實際上是英國的大學主辦，由中國的合作大學和總部位於北京的中國國際教育基金會 (CIEF) 合作執行。

報導說，一直到最近，英國保守黨政府仍對北京支持的計劃持積極態度。現任首相卓慧思（Liz Truss）在2014年擔任教育部長時還讚揚孔子課程，稱他們「將為英國的中文能力打造堅實的基礎」。

但是卓慧思後來對北京採取了越來越強硬的立場，她最近擔任首相之後，據傳還準備宣布中國對英國國家安全構成「嚴重威脅」，把中國與俄羅斯歸為同一類。隨著中英雙邊關係持續惡化，孔子學院的語言學習和教學項目也受到英國政府的嚴格審查，其中包括教學計劃資金和招聘過程，以及課堂上對言論自由的限制，還批評現行的中文教學方法「過時」。

報導說，中國研究團體在今年6月進行的一項研究指出，幾乎所有英國政府在學校漢語教學項目支出都來自各大學的孔子學院，估計從2015年到2024年至少編列了2700萬英鎊的執行預算。

參與對台灣談判的英國政府成員包括保守黨議員艾麗西亞．科恩斯（Alicia Kearns），根據議員們看到的新提案，這筆資金可以重新分配給其他項目，包括與台灣合作的項目。

報導表示，近年來，隨著英國尋求脫歐後實施「全球化英國」的構想，英國人的外語能力一直是國會的焦點話題。上個月有消息稱，每年只有少數官員接受中文培訓，由於官員中文能力不足，讓不少人對英國外交感到擔憂，中文教學因此成為輿論焦點。

美國方面也有類似的擔憂，2020年12月台灣曾與美國簽署了擴大語言教學的諒解備忘錄，由台北的海外社區事務委員會執行，從去年以來就一直在美國許多城市設立中文學習中心，很明顯地與孔子學院形成競爭態勢。