有政府，會出事？18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，但桃園市地震僅3級竟造成八德國民運動中心羽球館天花板整面崩塌。國民黨台北市議員王鴻薇傻言直批，民進黨總愛掛在嘴邊的「會做事」口號再次被戳破，對照前新竹市長林智堅任內出包的新竹棒球場剛好也是造價12億，根本就是「會出事」連線。

王鴻薇19日在臉書發文酸，桃園市八德國民運動中心羽球館的天花板，昨天遇到三級地震就整面崩塌，甚至還造成1位民眾受傷，畫面令人怵目驚心，更還登上國際媒體CNN，丟臉丟到國外去。這又再次戳破民進黨總愛掛在嘴邊的「會做事」口號，民進黨這些人根本就是「會出事」連線！

她質疑，八德國民運動中心是桃園市政府「北景雲計畫」12億元工程的其中一項，去年10月才正式開始啟用，沒想到才短短不到1年，碰上3級的震度，就可以把天花板整片震到坍下來，這樣的工程費用、這樣的品質，民進黨敢說自己會做事？

王鴻薇指出，前不久也是造價12億的新竹棒球場，林智堅、蔡英文風光到現場剪綵，但開幕第一天就被抓到一堆問題。樓梯大面積生鏽、角落電線外露、防滑反光條裝反、觀眾座位席設計不良等等，甚至連女廁的門鎖都可以裝反，更還造成多位球員受傷，開幕第一天也是閉幕的一天，讓全國民眾大傻眼。

她直言，前有林智堅的新竹棒球場，後有鄭文燦的八德運動中心，桃竹會出事連線，全民看在眼裡。