新北市樹林區今天晚間發生工廠火警，警消前往搶救。（新北消防局提供）

新北市樹林區今（19）日9時許，發生一場驚險的工廠火警，在中正路大安路口1間鐵皮工廠，但是在火場旁邊就是加油站，所幸新北市消防局獲報後立即出動大批人車前往灌救，將火勢侷限在鐵皮屋內，並沒有造成延燒。

據消防局統計，本次共出動各式消防救災車輛56輛及122名消防員前往搶救，火勢成功被侷限在鐵皮屋內，工廠內也沒有人員受困，經灌救之後，在晚間近10時將火勢控制，燃燒面積約50坪左右，詳細火原因還需要進一步釐清。