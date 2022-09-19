80年代紅遍大街小巷的玉女歌手李碧華，因結婚退出演藝圈逾20年，至今仍讓歌迷難忘。而她的同門師妹錢幽蘭，也是當年的玉女紅星，後來轉換跑道，現年54歲外型依舊亮眼。

錢幽蘭8月底在臉書PO個人獨照，畫面中，她頂著黑色及肩短髮，襯托深邃的五官，服裝方面，襯衫和長褲勾勒纖細的身形，與年輕時差異不大，而她一腳跨在椅子上，一手作勢抽菸，耍寶的模樣逗樂許多網友，紛紛留言：「幽蘭，這張拍得挺帥氣囉」、「叛逆少女，怕怕的」、「蘭姐的戲胞永遠不會消失」、「偶像」，還有人打趣地問：「是下個作品的宣傳照嗎？」獲得錢幽蘭回覆：「學校的變裝秀。」

另一張照片，錢幽蘭化著精緻妝容，將秀髮盤起，露出天鵝頸，而白色V領的服裝，露出大面積的雪肌，整個人仙氣飄飄，保養得宜的外型令人驚豔。

錢幽蘭當年以一首《就在那一秒》走紅演藝圈，會唱也會寫歌的她，還為Coco李玟編曲《我依然是你的情人》，鄭秀文的《值得》、梁詠琪的《口香糖》等也都是出自於錢幽蘭；除此之外，錢幽蘭跨足戲劇圈，在《奮鬥的勇者》演活大小姐的角色，也在主題曲開金嗓，演藝事業再攀顛峰。

就在那一秒.wmv

不過錢幽蘭沒眷戀娛樂圈的五光十色，她轉戰遊戲產業，成為公司董事長，並回到政大攻讀EMBA文科資創；婚姻方面，錢幽蘭和日本籍老公婚後育有2子，大兒子「秀醬」還遺傳到她的音樂天分，擅長大提琴。