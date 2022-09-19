英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世引起各界齊聲哀悼，《倫敦橋》（Operation London Bridge）計畫今天來到尾聲，各國領袖抵達西敏寺以示悼念。其中，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在大使館的演講成了「肥皂箱」，只顧著講政見引發外界批評。

根據英國《衛報》（The Guardian）、美聯社(AP)報導，今天舉行女王伊麗莎白二世葬禮，世界各地共500位領袖飛抵倫敦出席，包括美國總統拜登(Joe Biden)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，日本天皇德仁(Naruhito)等。然而，巴西總統波索納洛昨天(18)在倫敦大使館的陽台上發表2分鐘的演說，先是表達對王室以及英國人民的敬重，強調「此趟旅程的主要目標是紀念女王伊麗莎白二世」。

鑑於波索納洛現階段的民調岌岌可危，報導指出，他很可能要做好在下個月選舉落敗的準備。致哀不過才13秒，他隨即切換競選模式，他告訴站在大樓外的數百位民眾，「我們正朝對的道路前進，我們是一個不想討論毒品合法化、墮胎合法化，更不是一個接受性別意識形態（Gender Ideology）的國家。」接著高喊口號「上帝、故鄉、家庭和自由」。

充滿政治色彩的演說在英國、巴西國內引爆，許多記者、政治官員和人權專家都在推特發文怒嗆，「你把女王葬禮變成選舉『肥皂箱』…」、「大哥，這是一場葬禮」、「對巴西來說絕對是個恥辱」。