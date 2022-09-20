軒嵐諾、梅花等接連不斷的颱風接近台灣，雖未直接襲台，民眾投保汽車任意險時即想到，近幾年颱風幾乎都沒有登陸台灣，還要投保颱風洪水險嗎？產險業者表示，颱風洪水險不只是針對颱風，包括地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水造成車損等都可以理賠。

華南產險表示，許多民眾以為車子投保「全險」，不管車子發生任何事故都有理賠，其實不然，因此，「全險」理賠範圍並不包含颱風或豪大雨造成的泡水車損失，車主必須要附加「颱風洪水險」才可以得到補償。

台灣受到颱風但受到颱風及其外圍環流影響，除為水庫帶來大量充沛的雨量，紓緩近日嚴峻的水情，產險業者表示，即使颱風沒有登陸台灣，但是短時強降雨易也導致局部地區淹水引發災情，更何況颱風洪水險不只是只承保颱風所造成的車損！

華南產險車險業務部經理羅怡玲表示，「颱風洪水險」全名是「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水、或因雨積水附加條款」，因此，其保障範圍並不侷限於颱風導致愛車淹水變泡水車的損失，還包括颱風造成路樹或招牌倒塌砸傷汽車、地震造成愛車翻覆毀損、天降冰雹導致擋風玻璃破裂…等天然災害引起的汽車損失，也都在保障範圍內。舉例來說，像是日前台東池上發生規模6.8地震，花蓮大樓倒塌壓到行駛中的車子造成毀損，或是地震導致車子傾覆造成的損失，只要有投保颱風洪水險也都能獲得理賠。

羅怡玲說，以華南產的「颱風洪水險」為例，的保費費率在產險市場排行裡面算是相對較低的，若是一輛市價60萬元的國產新車投保汽車車體損失險之後，只要再花費約1,590元，就可享有天災險的保障，即能轉嫁天災所產生動輒數千元至數萬元的泡水車或車損維修費用！