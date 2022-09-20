根據統計，台灣植入晶片的喵星人、汪星人多達850萬隻，每年商機高達500億元，其中，台中與新北、桃園毛孩數量並列前三名。看準寵物相關商機驚人，砸逾千萬重金打造的台中「派特寵物友善餐廳」，結合寵物餐廳、旅館、美容、戶外游泳池等複合式經營，甚至開設幼兒園式日托服務，還提供狗狗益智和肌群訓練安親班，讓擁有毛孩的貴婦們趨之若鶩！

派特寵物友善餐廳店長朱巧妏指出，看好台中頂級客層的消費潛力，因而攜手管仲管理顧問公司規劃打造場地最寬廣、設施最新穎、服務最用心的寵物友善餐廳。

派特寵物友善餐廳擁有近百坪的室內空間，規劃了狗狗34間房間、貓貓13間房間，讓毛孩們有更舒適的空間；而且，全天候24小時網路攝影機，不論房間或公共區都能隨時追蹤寵物寶貝的動態，主人更放心；更強調引進VAF正負壓活氧系統，讓休息中的毛孩隨時擁有好空氣、好健康。此外，可以依照毛孩的需求及口味提供新鮮現做的鮮食，為毛孩的飲食做嚴格的把關。

不僅如此，派特寵物友善餐廳特別打造專屬毛孩的戲水空間，由淺到深的設計，讓毛孩在市區也能盡情戲水；派特還會依照毛孩的個性分配適合的玩伴，堅持大小狗分區，給毛孩安全的環境，提供2個分區活動玩耍的遊戲天地，讓狗狗自由社交，滿足社會化的需求。

派特寵物友善餐廳強調，貓咪是與狗狗分開，享有獨立的居住空間，並依據貓咪個性、環境、當時的住宿量彈性調整，讓牠們在遊戲區遊玩；另有專業證照的保母24小時陪伴照顧，給予所有毛孩個別化的照顧與作息安排。

位於台中市南屯區公益路上的「派特寵物友善餐廳」，兩層樓的空間建坪約400坪，除人狗共處的寵物餐廳外，還有大型戶外游泳池、戶外遊憩區，還有寵物美容服務、犬貓分區的寵物旅館，以及毛孩幼兒園安親班。

朱巧妏指出，寵物複合空間獨創益智健身安親課程，在二樓獨立超大露台提供安親課程與住宿毛孩放風使用；此外，目前也針對狗狗設計安親班益智健身課程，除服從訓練，還設計基礎的障礙小訓練，精實毛孩們核心肌群，未來也規劃開設主人也可以一同參與的瑜珈冥想課，並比照幼兒園有連絡簿及毛孩接送專車。

派特寵物友善餐廳自8月中開幕以來，已有飼主送毛孩住高檔的旅館，還報名安親客，月付超過60K，最近更捧現金要再預訂3個月；還有貴婦送狗兒子來安親，指定要最好的服務。