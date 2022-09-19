大陸戲劇男神李易峰日前爆出嫖妓疑雲被逮，最高檢、華鼎獎、金鷹獎微博都將之前提及他的資訊全消失，連央視中秋晚會表演也臨時遭刪掉。而李易峰工作室發出嚴正聲明駁斥該消息，不料遭北京警方通報，證實嫖娼的消息，更接連流出許多私密影像，讓他徹底被官方封殺。近日網上流傳一段陳冠希痛斥李易峰的影片，引起外界熱議，沒想到經網友查證後發現是假的。

網路上流傳一段影片，只見陳冠希在直播中用中文說：「李易峰的瓜有沒有聽說？其實我有聽到，我有看到實錘前一天還發長文，其實還是滿不要臉的，娛樂圈頂流小鮮肉，好多好多亂象，所以我很唏噓，有一些很壞的明星還在活躍，也沒有被懲罰，我們大家可以團結一點，然後就抵制劣跡藝人」。

有些網友信以為真，直批：「冠希哥你還有臉說別人啊？」、「就一句，人家沒犯法。再多一句，沒有主動發，也不是勾搭有夫之婦」、「冠希哥是道德問題，而且人家敢作敢當」，不過有網友發現這是陳冠希過去直播的畫面，經過重新剪輯和配音來誤導大眾，「配音玩玩就行了，如果你被看到，到時候你就賠大囉」、「要不是我看過冠希哥這場直播，我差點就信了」、「營銷號牛逼，配音作品被拿來當真的報了」。

有人配音故意模仿陳冠希的語氣大罵李易峰。（圖／微博）

李易峰遭點名之後，許多代言紛紛解約，獎項也被取消，但過去幾天個人微博都沒有受到影響，直到網路流傳一段他本人的私密影像，被網嘲笑「手藝人」，不僅個人微博，工作室官方帳號都被消失。