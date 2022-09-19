形象陽光正面的寶島羽球球星戴資穎，家鄉是港都高雄，受橋頭地檢署與高雄地檢署邀請代言今年度「地方公職人員選舉」反賄選宣導，擔任反賄選形象大使，橋頭地檢署與高雄地檢署希望藉由「小戴」在羽球運動上長期的優異表現，以及清新、健康的 「運動家」形象，為反賄選活動宣導增添運動偶像話題。

橋頭地檢署與高雄地檢署19日假國家體育場B2新聞簡報室，共同舉辦「羽戴同行 邀你反賄」反賄選宣導聯合記者會，會中並由「戴爸」戴楠凱代表接受橋頭及高雄地檢署致贈的感謝狀。高雄地檢署檢察長洪信旭表示，這次活動特別感謝戴資穎與戴爸情義相挺，希望藉由小戴的高人氣，喚起更多民眾對反賄選的關注與共鳴。

橋頭地檢署檢察長鍾和憲也提到，戴爸與小戴是高雄子弟，相信對於高雄一定有滿滿的愛，因此才不情之請大膽情商小戴擔任高雄地區反賄選大使，也因為小戴與戴爸長年以來對於公益事務的全心付出，答應本次的合作，才促成這次創舉，因此也要代表橋頭地檢署衷心向戴爸與小戴表達感謝之意。

記者會中播放戴資穎親自自拍的反賄選宣導影片，影片中小戴展現出不同於運動場上的英姿，以堅定語氣籲請市民朋友一起支持反賄選，期待並鼓勵全體市民共同營造公平、公正的優質選舉環境，緊接著「羽戴同行 邀你 反賄」揭牌儀式，首次亮相的小戴人形宣導立牌，立刻引起現場鎂光燈此起彼落拍攝。

另外，記者會上亦同步發表QRCode，橋頭地檢署自製「查賄得來速」QRCode，希望透過優化流程，提供即時且便利的檢舉管道，讓民眾安心加入反賄選行列；高雄地檢署的QRCode則是連結臉書的「小戴小學堂」，由小戴出題反賄選知識，並由民眾錄成影片回傳參加徵選。