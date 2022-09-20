聯準會（Fed）升息不止，美國房市買氣已經明顯降溫，連帶也讓家具、照明設備與家電等產業銷售跟進下滑。

當民眾買了新房後，通常會購買家具、家電與照明設備來進行裝修。然而該支出在今年卻呈現放緩或是下跌。當中最大因素在於面臨利率不斷攀升與房屋供應短缺，使得原本有意購屋的民眾暫打退堂鼓、選擇退場觀望。

根據美國商務部的統計數據顯示，8月份家具與家居裝飾業者的銷售，經季節因素調整後年減1.6％、至於消費電子與家電業銷售更大幅下滑5.7％。

另外勞工部的資料也指出，最近幾個月家具業一直在進行裁員。Bed Bath & Beyond上月宣布，由於銷售遽減，它將關閉約兩成分店與精簡人力。

然而造就該情況發生的主因就是Fed積極升息對抗通膨、所引發的骨牌效應。Fed今年來以1990年代最快速度調高利率，市場預料本周與未來數月它還將持續升息以抑制支出、投資與聘僱，希望藉此減緩沉重的通膨壓力。

房貸利率也追隨這波升息潮而大舉攀升。根據房地美統計，上周30年期固定房貸利率從1年前的2.86％遽升到6.02％。

至於美國7月成屋銷售則為連續第六個月下滑、為逾8年來最長跌勢，若與1年前相比、其銷售更是減少逾兩成。

美國高檔家具品牌Restoration Hardware（簡稱RH）日前發布獲利預警，指稱銷售預料將會持續下滑直到至少明年1月。它說這是基於房市未來幾季依舊疲弱與Fed將持續升息所做的最新預測。

RH表示截至10月29日的一季，淨收入預料將減少15％到18％，至於到2023年1月28日為止的2022年財政年度，其淨收入將下滑3.5％到5.5％。

RH執行長佛德曼（Gary Friedman）在法說會上提到，美國房市目前已經陷入衰退、這也意味家具業未來12到18個月將面臨艱困處境。