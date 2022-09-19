約2,000 名賓客參加英國女王伊麗莎白二世的國葬，許多送葬者們淚流滿面。其中9歲的喬治王子(Prince George)和7歲夏洛特公主也要送別他們的曾祖母。喬治王子雖然年紀尚小，但是稚嫩的臉龐就已透露出悲傷，在儀式期間頻頻拭淚，穩重懂事的模樣，觸動皇室粉絲的心。

每日星報(dailystar)報導，王室的兄妹與他們的父親母親，也就是威爾士親王威廉和凱特王妃一起，在他們的祖奶奶棺材後面莊嚴地走著，正如他們親切地認識的曾祖母一樣。喬治王子一路上都愁容不展的表情，不似他9歲的心智；夏洛特公主可能還太小，時而微笑著對周邊人，但想到祖奶奶離去也同樣嚴肅起來。

Prince George and Princess Charlotte among royals seen wiping away tears during Queen’s funeral - Evening Standard https://t.co/FBshoD2Qbz — Lorraine, Disabled,Wife,Mother,Grandma (@lorraine_teuten) September 19, 2022

在社交媒體上，王室的粉絲們分享他們捕捉到王室兄妹截錄到的神情，其中喬治小王子偷偷抹淚的模樣，使更多人因此淚流滿面。喬治王子是王位的第二順位繼承人，他站在父親身邊；而夏洛特公主是王位的第3順位繼承人，在她的母親旁邊。

喬治穿著海軍藍西裝，繫著黑色領帶，而夏洛特則戴著一頂與她母親類似的黑色帽子，外搭一件時髦的外套。推特上的一個人寫道：「可憐的孩子們，喬治王子和夏洛特公主心碎的樣子，讓我感同身受到都快窒息了。」