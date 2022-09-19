對於桃園八德國民運動中心5樓羽球館疑似地震導致天花板倒塌，還砸傷一名打羽球的民眾。桃園市議員舒翠玲發現，今年做的燈光改善工程，其實做了兩個樓層：3樓和5樓。從5樓坍塌的現場看起來，燈箱也都牢牢地鎖在結構體上，但是天花板和輕鋼架卻全部都坍塌；且5樓天花板坍塌，為什麼3樓卻還好好的？
台東池上18日下午2點44分發生規模6.8地震，其中桃園市測得3級。桃園八德國民運動中心5樓羽球館疑似地震導致天花板倒塌，還砸傷一名打羽球的民眾。外界將責任歸屬指向桃園市政府，但隨即有綠營側翼開始洗風向，試圖將責任全推給得標營運的救國團的燈箱。
對此，桃園市議員舒翠玲表示，營運廠商救國團在今年做的燈光改善工程，其實做了兩個樓層：3樓和5樓。如果是像市府或者綠營網軍側翼所說的，今天八德羽球場5樓天花板坍塌的原因，是因為營運廠商做的燈箱改善工程所造成的，那為什麼3樓卻還好好的，天花板和燈箱都沒有任何的異狀？
舒翠玲也披露，從5樓天花板坍塌的現場看起來，燈箱也都牢牢地鎖在結構體上，但是天花板和輕鋼架卻全部都坍塌。
她強調，營運廠商的燈光照明改善計劃是經過桃園市政府審核通過施工的，無論如何桃園市政府都責無旁貸、難辭其咎！
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